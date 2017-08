Dissidia Final Fantasy NT: Termin für die geschlossene Beta und Blitzball-Legende Jekkt - 4Players.de

Der geschlossene Betatest von Dissidia Final Fantasy NT wird vom 26. August bis zum 4. September 2017 auf der PlayStation 4 stattfinden, dies hat Square Enix soeben bekanntgegeben. Interessierte Spieler können sich noch bis zum 15. August für die geschossene Betaphase anmelden . Ausgewählte Betateilnehmer erhalten dann eine E-Mail mit allen Informationen zum Zugang.Bei Dissidia Final Fantasy NT treten Helden und Bösewichte aus der Final-Fantasy-Serie in 3-gegen-3-Kämpfen in bekannten Arenen gegeneinander an - inkl. Beschwörungen von Ifrit, Shiva und Odin. Zudem verriet der Publisher, dass der Charakter Jekkt (Blitzball-Legende und Antagonist aus Final Fantasy 10) als spielbarer Kämpfer ebenfalls dabei sein wird. Dissidia Final Fantasy NT erscheint Anfang 2018 für PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Tutorial Video