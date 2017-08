Dissidia Final Fantasy NT: Vier Editionen von 70 Euro bis 200 Euro; Season Pass mit sechs Charakteren - 4Players.de

Ultimate Collector's Edition

Square Enix Deutschland hat nach der Bestätigung des Releasetermins (30. Januar 2018) von Dissidia Final Fantasy NT bekanntgegeben, dass das teambasierte Kampfspiel auch hierzulande in mehreren Editionen erscheinen wird.Für 199,99 Euro kann exklusiv im Square Enix Online Store die Ultimate Collector's Edition vorbestellt werden. Diese Version des Spiels enthält das Spiel in einem SteelBook, eine Sammlerbox mit den Silhouetten von Final-Fantasy-Charakteren, eine 21 cm große Büstenfigur des Kriegers des Lichts, den Soundtrack mit 15 ausgewählten Tracks aus der Dissidia-Reihe und neu aufgenommener Musik, ein 80-seitiges Artbook im Hardcover-Format und den Season Pass.Der Season Pass wird Zugriff auf sechs zusätzliche Charaktere, zwei Farbvariationen der Standardkostüme dieser Charaktere, jeweils zwei zusätzliche Waffen für die neuen Charaktere und fünf weitere Songs (Mini-Album) bieten.Neben der Ultimate Collector's Edition wird es bei ausgewählten Einzelhändlern eine Limited Edition in einem Steelbook geben. Weitere Details zur Limited Edition und zu Einzelhändler-exklusiven Vorbestellungsboni sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Vorbesteller im PlayStation Store erhalten zusätzlich ein "exklusives Original-Design" und den Waffen-DLC 'Nagelkeule' für Cloud (Preis: 69,99 Euro). Darüber hinaus ist die Digital Deluxe Edition erhältlich, die den Season Pass umfasst (Preis: 89,99 Euro).Letztes aktuelles Video: Tutorial Video Deutsch