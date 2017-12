Square Enix zeigt im folgenden Trailer sämtliche spielbaren Charaktere und Beschwörungen, die in Dissidia Final Fantasy NT verfügbar sein werden, wenn das Spiel am 30. Januar 2018 auf PlayStation 4 erscheinen wird.28 Charaktere sind spielbar : Warrior of Light (Final Fantasy), Garland (Final Fantasy), Firion (Final Fantasy 2), The Emperor (Final Fantasy 2), Onion Knight (Final Fantasy 3), Cloud of Darkness (Final Fantasy 3), Cecil (Final Fantasy 4), Kain (Final Fantasy 4), Golbez (Final Fantasy 5), Bartz (Final Fantasy 5), Exdeath (Final Fantasy 5), Terra (Final Fantasy 6), Kefka (Final Fantasy 6), Cloud (Final Fantasy 7), Sephiroth (Final Fantasy 7), Squall (Final Fantasy 8), Ultimecia (Final Fantasy 8), Zidane (Final Fantasy 9), Kuja (Final Fantasy 9), Tidus (Final Fantasy 10), Jecht (Final Fantasy 10), Shantotto (Final Fantasy 11), Vaan (Final Fantasy 12), Lightning (Final Fantasy 13), Y'shtola (Final Fantasy 14), Noctis (Final Fantasy 15), Ace (Final Fantasy Type-0) und Ramza (Final Fantasy Tactics). Beschworen werden können Alexander, Ifrit, Leviathan, Odin, Ramuh, Shiva und Bahamut.freut sich heute einen neuen Trailer für das bald erscheinende DISSIDIA FINAL FANTASY NT zu veröffentlichen. Der Trailer zeigt die riesige Auswahl an legendären Helden und Schurken aus der FINAL FANTASY-Reihe, denen die Fans ab dem 30. Januar 2018 in dem Spiel begegnen können.Dissidia Final Fantasy NT wird ab dem 30. Januar 2018 für PlayStation 4 erhältlich sein. Spieler können sich am Samstag, den 16. Dezember bei der ersten Fight Night in der Berliner Fusion Factory vorab einen ersten Eindruck von dem Spiel machen ( Tickets ). Außerdem ist ein Season Pass geplant, der Zugriff auf sechs zusätzliche Charaktere und weitere Inhalte bieten wird.Letztes aktuelles Video: Alle spielbaren Charaktere