Dissidia Final Fantasy NT: Offener Betatest findet Mitte Januar statt

Vom 12. bis zum 21. Januar 2018 wird der offene Betatest von Dissidia Final Fantasy NT auf PlayStation 4 stattfinden. Laut Square Enix bietet "diese kostenlose Vorab-Version [den] Spielern die perfekte Gelegenheit, sich mit den zahlreichen Charakteren und Spielelementen" vertraut zu machen, bevor das Actionspiel am 30. Januar 2018 exklusiv auf PS4 erscheinen wird.In dem teambasierte Actionspiel treten Helden sowie Schurken aus dem Final-Fantasy-Universum in Teamkämpfen gegeneinander an. Die Spieler können aus 28 Charakteren und sieben Beschwörungen (inklusive Ifrit, Shiva und Odin) auswählen, mit denen sie in die 3-gegen-3-Kämpfe ziehen wollen. Außerdem ist ein Season Pass geplant, der Zugriff auf sechs zusätzliche Charaktere und weitere Inhalte bieten wird.Letztes aktuelles Video: Jump Festa 2018 Trailer