Dissidia Final Fantasy NT: Japanischer Trailer zeigt die Schurken

Square Enix und Team Ninja haben einen weiteren (japanischen) Trailer zu Dissidia Final Fantasy NT veröffentlicht, der sich auf die Schurken konzentriert. Zu sehen sind Garland (Final Fantasy), The Emperor (Final Fantasy 2), Cloud of Darkness (Final Fantasy 3), Golbeza (Final Fantasy 4), Exdeath (Final Fantasy 5), Cefca Palazzo (Final Fantasy 6), Sephiroth (Final Fantasy 7), Ultimecia (Final Fantasy 8), Kuja (Final Fantasy 9), Jecht (Final Fantasy 10), Cain Highwind (Final Fantasy 4), Ramza Beoulve (Final Fantasy Tactics) und Ace (Final Fantasy Type-0).Dissidia Final Fantasy NT wird ab dem 30. Januar 2018 für PlayStation 4 erhältlich sein. In Japan erscheint das Spiel bereits am 11. Januar 2018. Ein Season Pass, der Zugriff auf sechs zusätzliche Charaktere und weitere Inhalte bieten wird, ist geplant. Vom 12. bis zum 21. Januar 2018 wird der offene Betatest auf PlayStation 4 stattfinden.Letztes aktuelles Video: Villains Schurken Japanisch