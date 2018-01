Dissidia Final Fantasy NT: Square Enix und Amazon laden zum Fantasy Finals Tournament

Square Enix hat sich mit Amazon zusammengetan, um am 17. Januar 2018 ein Turnier zu Dissidia Final Fantasy NT zu veranstalten. Beim sogenannten "Fantasy Finals Tournament" kämpfen acht bekannte Kampfspiel-Streamer (Balamb Moogles, Kaiba Boys, Team Terminus, The Name's Bartz, Marvel is Anime, Pick up Group, Team Excalipoor und Goons) um den Sieg.Wer das am 30. Januar erscheinende PlayStation-4-Spiel bei Amazon USA vorbestellt und den richtigen Sieger tippt, kann Preise wie einen Dissidia-Final-Fantasy-NT-Spielautomaten gewinnen. Mehr dazu auf der offiziellen Turnier-Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Fantasy Finals Tournament