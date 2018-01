Dissidia Final Fantasy NT: Square Enix lädt zur offenen Beta

vom 12. Januar 15:00 Uhr bis zum 15. Januar 22:00 Uhr

vom 15. Januar 23:00 Uhr bis zum 18. Januar 22:00 Uhr

vom 18. Januar 23:00 Uhr bis zum 21. Januar 22:00 Uhr

Die offene Beta von Dissidia Final Fantasy NT ist ab sofort für alle PS4-Spieler via PlayStation Store erhältlich, wie Square Enix mitteilt. Ein Abonnement von PlayStation Plus sei für die Teilnahme an der kostenlosen Testphase nicht erforderlich. Weiter heißt es: "Die Open Beta bietet sowohl Online- als auch Offline-Kämpfe in Arenen aus verschiedenen Episoden der FINAL FANTASY-Serie. Spieler können zudem ihre Charaktere individuell anpassen, mächtige Beschwörungen zur Unterstützung in den Kampf rufen und erste Erfahrung mit dem innovativen Mut-Kampfsystem sammeln."Der Zugang ist in den folgenden Zeiträumen mit wechselnden Helden und Schurken möglich:Weitere Details finden sich auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Um allen Beta-Teilnehmern den Einstieg zu erleichtern, wurden zudem drei Tutorial-Videos veröffentlicht, die näher auf die besonderen Spielelemente des am 30. Januar 2018 exklusiv für PlayStation 4 erscheinenden Kampfspiels (zur Vorschau ) eingehen sollen:In der ersten Episode geht es um Mutangriffe, LP-Angriffe sowie Punkte und Gewinnen:In der zweiten Episode dreht sich alles um die Beschwörungen:Und in der dritten Episode werden die verschiedenen Charakterklassen im Spiel beleuchtet:Wer Dissidia Final Fantasy NT noch vor Release bei Amazon vorbestellt, erhält ein Special-Item-Pack, bestehend aus den Kostümen "Namenloser Krieger" sowie "Königstracht" und der Waffe "Claymore". Bei Gamestop erhalten Vorbestellern hingegen drei streng limitierte, exklusive Karten (Cloud, Lightning und der Krieger des Lichts) aus dem Final Fantasy Trading Card Game im Dissidia-Final-Fantasy-NT-Design.