Dissidia Final Fantasy NT: Vayne Carudas Solidor betritt die Arena - 4Players.de

Vayne Carudas Solidor, der Antagonist aus Final Fantasy 12, hat als erster Season-Pass-Charakter die virtuelle Arena von Dissidia Final Fantasy NT betreten."Vayne kann mächtige, schwindelerregende Kombos entfesseln und seine Gegner überwältigen, während seine einzigartige Fähigkeit 'Charismatischer Konsul' dabei hilft, seine Verbündeten zu stärken und so den Sieg zu erringen. Er erscheint zusammen mit alternativen Kostümen und kosmetischen Waffen-Skins sowie neuen, aufregenden Storysequenzen, die den Spielern Vaynes Rolle in der Erzählung vom Kampf zwischen Helden und Schurken der Final-Fantasy-Reihe zeigen", so Publisher Square Enix.Vayne kann als eigenständiger DLC für 5,99 Euro erworben werden ( zum PS-Store ). Der Charakter ist ebenfalls ein Teil des Season Pass, welcher fünf weitere Charaktere umfassen wird. Jeder davon mit zwei zusätzlichen Kostümen und Waffen. Ebenfalls ab heute erhältlich ist das Waffenpaket für 19,99 Euro (13,99 Euro für PS-Plus-Mitglieder), das Waffen-Skins für viele Waffen bietet ( zum PS-Store ).Letztes aktuelles Video: Vayne Carudas Solidor DLC