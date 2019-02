Dissidia Final Fantasy NT: Snow als finaler DLC-Charakter veröffentlicht - 4Players.de

Am 22. Februar 2019 ist Snow Villiers aus Final Fantasy 13 als sechster und letzter DLC-Charakter des Season Pass' der Kämpferriege von Dissidia Final Fantasy NT beigetreten. Der Einzelpreis im PlayStation Store beträgt 5,99 Euro. Weiter heißt es von Square Enix: "Snow Villiers kämpfte einst in der FINAL FANTASY XIII-Trilogie als Verbündeter an Lightnings Seite und wurde später der Schutzherr der Vergnügungsmetropole Yusnaan, eine Position, die er 500 Jahre ausübte. In DISSIDIA FINAL FANTASY NT verwandelt sich Snow in einen mächtigen Cie'th, wenn seine Lebensenergie gering ist. Dadurch erhöht sich die Stärke seiner Mutangriffe, LP-Angriffe und Fähigkeiten. Je weiter seine LP sinken, desto weiter schreitet seine Verwandlung zum Cie'th voran und desto mächtiger wird seine einzigartige EX-Fähigkeit Chaos-Geiser." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Snow Villiers Launch Trailer