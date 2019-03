Dissidia Final Fantasy NT: Free Edition mit vorausgewählten Charakteren für PC und PS4 angekündigt - 4Players.de

Am 12. März 2019 wird Square Enix die Dissidia Final Fantasy NT Free Edition auf PC ( Steam ) und PlayStation 4 veröffentlichen. Bisher war das Final-Fantasy-Prügelspiel nur auf der Sony-Konsole verfügbar.Mit der Free Edition kann das Spiel gratis ausprobiert werden. In der Free Edition stehen Online- und Offline-Modus mit vier vorausgewählten Charakteren zur Verfügung. Die Charaktere wechseln wöchentlich. Man kann im Online-Modus auch gegen Spieler antreten, die die Vollversion besitzen. Der Story-Modus ist in der Free Edition nicht enthalten. Es ist möglich, die Speicherdaten der Free Edition in die Vollversion zu übertragen. Darüber hinaus wird man die Vollversion sowie die Deluxe Edition auch auf PC kaufen können."Es gibt zwei Arten spielbarer Charaktere: Die 28 Charaktere der Vollversion, die Teil der Auswahl der wöchentlich rotierenden Charaktere der Free Edition sind, und solche, die nur als DLC verfügbar sind. Dies sollte beim Erwerb von Charakter-Grundsets bedacht werden", heißt es.Im vergangenen Geschäftsbericht meldete Square Enix, dass Dissidia Final Fantasy NT nicht die Erwartungen erfüllt hätte und sie sich neue Strategien zur Post-Launch-Monetarisierung überlegen würden. Die Free Edition scheint so ein Versuch zu sein. Zum Test (PS4): Noctis kämpft mit Lightning und Tidus gegen Sephiroth, der tatsächlich von seinem Erzfeind Cloud Strife sowie Squall Leonhart unterstützt wird. In dem teambasierten Brawler Dissidia Final Fantasy NT agieren Helden aus allen Epochen der Rollenspielserie Seite an Seite mit Antagonisten, um im Rahmen eines ungewöhnlichen Kampfsystems den Gegnern den Garaus zu machen. Im Test klären wir, ob die Prügelaction von Team Ninja mehr als nur Fanservice zu bieten hat.Letztes aktuelles Video: Snow Villiers Launch Trailer