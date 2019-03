Dissidia Final Fantasy NT: Free Edition auf PC und PS4 veröffentlicht; Upgrade auf Vollversion möglich - 4Players.de

Die Free Edition von Dissidia Final Fantasy NT ist mittlerweile auf PC ( Steam ) und PlayStation 4 ( PlayStation Store ) erhältlich. Bisher war das Final-Fantasy-Prügelspiel mit 3-gegen-3-Kämpfen nur auf der Sony-Konsole verfügbar.Mit der Free Edition kann das Spiel gratis ausprobiert werden. In der Free Edition stehen Online- und Offline-Modus mit vier vorausgewählten Charakteren zur Verfügung. Die Charaktere wechseln wöchentlich. Man kann im Online-Modus auch gegen Spieler antreten, die die Vollversion besitzen. Es ist möglich, die Speicherdaten der Free Edition in die Vollversion zu übertragen. Der Story-Modus ist in der Free Edition nicht enthalten.Bestimmte Charaktere, die kein Teil der Rotation sind, können einzeln gegen Geld dauerhaft "freigekauft" werden (für je 5,99 Euro). Die Liste der Zusatzinhalte bei Steam umfasst derweil über 100 Inhalte, zu denen auch zusätzliche Outfits und eine vierte Waffe pro Charakter gehören. Nutzer der Free Edition auf PC können zudem die Standard Edition für 29,99 Euro kaufen. Sie enthält 28 Charaktere und den Story-Modus. Die Deluxe Edition mit sechs weiteren Charakteren kostet 44,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Free Edition Trailer