Terraria: Otherworld: Neustart des Projekts; Studio trennt sich von Entwicklungspartner - 4Players.de

"Scope: We will be working with Pipeworks to examine the entire game, from top to bottom, to see how it fits with our high expectations and core vision for this project.

Timing: As we know more about the specifics of timing, etc and/or have fresh spoilers to share, we absolutely will - though expect the "quiet period" to go on just a bit longer while Pipeworks gets ramped up and we actually have new things to show.

Impact on other work: Pipeworks will staff up appropriately so that the Otherworld workload does not have any impact on the timing/quality of Console/Mobile/Switch launch

Other Changes: We will be doing a full refresh of all of the Otherworld public-facing locations (Website/Twitter/Facebook/etc.) - including a revamp of the logo itself. As these are completed, we will be sure to let you know so that you can check things out!"

Nach langer Funkstille zum sehr offen gestalteten Action-Adventure Terraria: Otherworld hat Serien-Schöpfer Re-Logic im offiziellen Forum verkündet, dass der neue Ableger nicht mehr in der geplanten Form erscheinen wird. Der bisher damit betraute Entwicklungspartner Engine Software soll seine Arbeit einstellen und das Projekt von einem anderen Studio erneut gestartet werden. Diesmal wird Pipeworks Studio beauftragt, welches sich bereits um die Konsolen- und Mobil-Fassung gekümmert hatte. Der Grund dafür sei schlicht, dass der momentane Zustand des Spiels noch weit von der angepeilten Vision entfernt sei und dem Zeitplan hinterherhinke. Man wolle den hohen eigenen Qualitätsanspruch nicht aufgrund von Zeitproblemen oder anderen Mankos opfern, so der Post. Weitere Details sollen erst bekanntgeben werden, wenn man das Projekt zusammen mit Pipeworks genauer unter die Lupe genommen hat und Neuigkeiten zu verkünden hat. Hier erste Infos zu weiteren Plänen aus dem Forum:Das ursprüngliche Spiel sollte grundlegend auf dem Sandbox-Titel Terraria basieren, aber "einen anderen Weg einschlagen" und in einem anderen Universum spielen. Generell ging es darum, eine unverdorbene Welt, die von bösen bzw. zerstörerischen Kräften heimgesucht wurde, wiederherzustellen - dies sollte eine Mission "auf Leben und Tod" werden. Durch die Kombination der Sandbox-Elemente mit weiteren Rollenspiel- und Strategie-Anleihen sollte Terraria Otherworld eine "innovative" Open-World-Spielwiese bieten.Letztes aktuelles Video: Swing Grappling