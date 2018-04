Terraria: Otherworld: Entwicklung nach mehr als drei Jahren eingestellt - 4Players.de

Re-Logic hat die Entwicklung von Terraria: Otherworld nach mehr als drei Jahren komplett eingestellt. Der Stellungnahme ist zu entnehmen: "Unser Team hatte eine klare Vision für dieses Spiel - eine, die wir mit euch allen mit großer Begeisterung geteilt haben - und trotz all unserer Bemühungen, ist der aktuelle Stand des Spiels (…) weit entfernt von dieser Vision und jenseits unserer ursprünglichen Planung, als wir euch Otherworld vor drei Jahren vorgestellt haben. In dieser Zeit hat es durchaus Fortschritte gegeben - aber leider hat eine sehr gründliche Statusüberprüfung des Spiels gegenüber dem geplanten Design sowohl dem Re-Logic- als auch dem 505/Pipeworks-Team gezeigt, dass das Spiel weiter von der Ziellinie entfernt war, als wir uns das vorgestellt hatten."Die ursprünglichen Ideen umzusetzen, hätte sehr viel Arbeit erfordert und zugleich die anderen Projekte stark beeinträchtigt. Daher haben die Entwickler jetzt schweren Herzens einen Schlussstrich gezogen. Last but not least wird klargestellt, dass die Entwicklung von Terraria fortgesetzt wird, u. a. mit Update 1.3.6.Letztes aktuelles Video: Swing Grappling