Edge of Eternity: Strategie-Rollenspiel mit ATB-Kampfsystem erreicht Alpha-Status; Trailer zur GDC 2017 - 4Players.de

Midgar Studio hat die Alpha-Version (für Kickstarter-Backer) von Edge of Eternity veröffentlicht und passend dazu den folgenden Trailer herausgegeben. Das Strategie-Rollenspiel soll eine offene Fantasywelt mit einer nichtlinearen Geschichte (Mischung aus Fantasy und Science Fiction) inkl. wichtigen Entscheidungen und diversen Nebenaufgaben bieten. Das Kampfsystem soll sich am Active-Time-Battle-System (ATB) orientieren, das u.a. von Final Fantasy 4 bis Final Fantasy 9 benutzt wurde. Hinzukommt ein aufwändiges Waffenfortschrittssystem mit einem mehrstufigen Skilltree. Edge of Eternity soll im 1. Quartal 2018 (Januar bis März 2018) für PC und im 2. Quartal 2018 (April bis Juni 2018) für Konsolen erscheinen.Letztes aktuelles Video: Backer Early Alpha GDC Trailer