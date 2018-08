Edge of Eternity: Japan-Rollenspiel soll Ende November in den Early Access auf Steam starten - 4Players.de

Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac) Screenshot - Edge of Eternity (Mac)

Midgar Studio, The Sidekicks und Playdius wollen das Anfang 2015 via Kickstarter finazierte Japan-Rollenspiel Edge of Eternity am 29. November 2018 samt Modkit in den Early Access auf Steam schicken. Backer sollen sogar schon ab September zu einer privaten Beta eingeladen werden. Flankiert wird die Ankündigung von einem neuen Trailer und Bildern (siehe unten).Edge of Eternity soll eine offene Fantasywelt mit einer nicht-linearen Geschichte (Mischung aus Fantasy und Science-Fiction) inkl. wichtigen Entscheidungen und diversen Nebenaufgaben bieten. Das Kampfsystem soll sich am Active-Time-Battle-System (ATB) orientieren, das u. a. von Final Fantasy 4 bis Final Fantasy 9 benutzt wurde. Hinzukommt ein aufwändiges Waffenfortschrittssystem mit einem mehrstufigen Skilltree.Letztes aktuelles Video: Early Access Announcement Teaser