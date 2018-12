Edge of Eternity: Fantasy-Rollenspiel japanischer Machart ist in den Early Access gestartet - 4Players.de

Midgar Studio und Playdius haben ihr Fantasy-Rollenspiel Edge of Eternity am 5. Dezember 2018 in den Early Access auf Steam geschickt, wo es noch bis zum 12. Dezember mit einem Preisnachlass von zehn Prozent erstanden werden kann. Ein Erwerb über itch.io ist ebenfalls möglich. Die Fertigstellung des 2015 erfolgreich via Kickstarter finanzierten JRPG-Projekts für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One mit einem Soundtrack von Yasunori Mitsuda ( Chrono Trigger Xenoblade Chronicles ) ist für 2020 geplant. Hier aktuelle Spielszenen:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer