Edge of Eternity: Das zweite Kapitel "The Plains of Solna" steht bereit - 4Players.de

"Die Geschichte geht weiter: Spieler erwarten Stunden an neuen Inhalten, die auch die Hauptgeschichte weiterführen. Daryon und Selene konfrontieren die Geister ihrer Vergangenheit und alte Rivalen, während sie versuchen, Alpharius zu erreichen.

Erforsche neue Gebiete der Spielwelt: Erkunde neue Bereiche und Sehenswürdigkeiten, wie den Leuchtturm oder die Höhlen. Insgesamt ist die Spielwelt jetzt doppelt so groß und bietet vier bis fünf Stunden an neuen Inhalten.

Überlebe den Leuchtturm: Ein komplett neuer, prozedural generierter Dungeon mit über 100 Stockwerken, von denen erstmals zehn spielbar sind und das Geschick der Spieler fordern.

Reite ein Nekaroo: Der süße Wegbegleiter Nekaroo feiert sein Debüt und lässt Spieler auf seinem Rücken die Fantasywelt erkunden. Nekaroo hat verschiedene Fähigkeiten und kann dir helfen Schatztruhen zu finden und sogar an Rennen teilnehmen!

Mehr Musik: Der legendäre Komponist Yasunori Mitsuda hat weitere magische Musikstücke zum Spiel beigesteuert.

Viele weitere Überraschungen: Neue Monster, Waffen, Missionen, Charaktere und weitere Neuerungen erwarten. Darunter etwa neue Wettereffekte (Schnee, Säureregen, Sandstürme) und über 100 Bug-Fixes."

Für Edge of Eternity (Early Access) ist die zweite von vier geplanten Erweiterungen erschienen. Das zweite Kapitel "The Plains of Solna" umfasst neue Story-Inhalte, vergrößert die Spielwelt und führt den tierischen Begleiter Nekaroo ein ( Change-Log ). Hinweis: Noch nicht alle Passagen wurden übersetzt.Überblick über Kapitel "The Plains of Solna" (laut Hersteller):Das JRPG (Rollenspiel japanischer Bauart) aus Frankreich ist derzeit im Early Access auf Steam (19,99 Euro) und wird nächstes Jahr für PC und Konsole erscheinen. Die Nutzerreviews (n=338) sind "sehr positiv" (81 Prozent der Nutzerreviews sind "positiv").Letztes aktuelles Video: Chapter 2 The Plains of Solna