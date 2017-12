Nachdem Strange Loop Games die Umweltsimulation Eco bereits über einige Alpha-Versionen hinweg mithilfe des Feedbacks der Spieler entwickelt hatte, wird die Beta-Fassung des Spiels am 6. Februar kommenden Jahres auf Steam erscheinen. Der Preis soll dann von derzeit 40 Dollar auf 30 Dollar bzw. entsprechende regionale Varianten sinken. Wer Eco bis dahin gekauft hat, erhält eine Reihe noch nicht spezifizierter Alpha-Belohnungen.Eco wurde als pädagogisches Projekt für US-amerikanische Mittelschulen ins Leben gerufen: Deren Schüler sollen eine Zivilisation einschließlich ganzer Siedlungen aufbauen und u.U. Zeuge werden, wie ihr Tun eventuell Klimaveränderungen hervorruft.Das Spiel will dabei keinen mahnenden Zeigefinger heben. Pflanzen, Tiere und Menschen seien einfach Bestandteil einer Simulation, die in ihren Grundzügen an Minecraft erinnert. Wichtig ist die Zusammenarbeit aller Onlinespieler. Würden diese etwa Nahrungsketten nicht nur nutzen, sondern zerstören, hätten sie bald kein Essen mehr - die Folge wäre ein "Permadeath" des gesamten Servers.Letztes aktuelles Video: PAX-West-Trailer 2016