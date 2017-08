Dynasty Warriors 9: Erscheint ebenfalls für Xbox One; neues Bildmaterial - 4Players.de

Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4) Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4) Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4) Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4) Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4) Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4) Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4) Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4) Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4) Screenshot - Dynasty Warriors 9 (PS4)

Koei Tecmo Europe hat bestätigt, dass Dynasty Warriors 9 neben der PlayStation 4 auch auf der Xbox One erscheinen wird. Passend zu dieser Ankündigung ist neues Bildmaterial aus dem (virtuellen) historischen China mit seinen weiten Landschaften veröffentlicht worden."Spieler können in Dynasty Warriors 9 neben der Hauptgeschichte unzählige Stunden damit verbringen die Naturwunder Chinas zu bestaunen. Von den Bambuswäldern Chengdu's bis zur legendären Großen Mauer, im nie endenden Krieg werden zahlreiche Schauplätze besucht. Ob in kleinen Gefechten, dem Zusammentreffen der Armeen oder besonderen Nebenaufgaben, Dynasty Warriors 9 bietet eine Vielzahl abwechslungsreicher Beschäftigungen bei der Reise durch die unendliche Weite des Reichs. Die Missionen, die die Spieler bestreiten, umfassen neben Scouting-Aufträgen, Guerilla-Aktionen oder reine Sabotage-Manöver. Je nach Abschneiden der Spieler in diesen Quests verändert sich der Schwierigkeitsgrad zukünftiger Gefechte", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: History Reborn