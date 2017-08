Dynasty Warriors 9: Details zur Erzählweise und neue Charaktere im Blick - 4Players.de

Todesglubsch schrieb am 11.08.2017 um 12:29 Uhr

Ich würde mich ja freuen, wenn man wieder englische Sprachausgabe einführt, damit man der Story auch folgen kann, ohne die Untertitel lesen zu müssen.

Alternativ reicht es mir aber auch, wenn man die Untertitel einfach wegklicken könnte. Die sind immer so schnarchlangsam eingeblendet worden und dann musste man sich das japanische Gesabbel dabei anhören und das Schlimmste: Sie waren langsamer als das Spielgeschehen, da sie durch nichts, rein garnichts unterbrochen oder übersprungen wurden.

Praktisches Beispiel:

A: [Story Bla Bla]

B: [Story Bla Bla]

C: [Story Bla Bla]

A: [Story Bla Bla]

*Gegner stürmt wichtige Stellung*

B: [Story Bla Bla]

A: [Story Bla Bla]

C: [Story Bla Bla]

C: Oh nein, der Gegner hat die wichtige Stellung gestürmt, wir müssen sie aufhalten bevor sie...

*Gegner erreicht zweite wichtige Stellung*

C: ...die zweite wichtige Stellung...

[GAME OVER]

C: ...erreichen.

A: Ah wir haben verloren, wie konnte das nur passieren?!

Extremes Beispiel und leicht überzogen. Auch wenn es genau so mir mal passiert ist.