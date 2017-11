Dynasty Warriors 9: Wird Mitte Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen - 4Players.de

Der Termin steht fest: Koei Tecmo Europe wird Dynasty Warriors 9 am 13. Februar 2018 veröffentlichen, und zwar für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Der Publisher schreibt weiter: "Dynasty Warriors 9 bietet den Spielern vielfältige Möglichkeiten, den historischen Ereignissen und Figuren, über Schlüssel- und Neben-Events zu folgen. Die Geschichte der Drei Königreiche wird in über zehn (...) Kapiteln erzählt, die jeweils Veränderungen der Machtverhältnisse und die damit verbundenen Möglichkeiten der Spieler widerspiegeln. Jedes Kapitel lässt die Spieler tiefer in die politischen und militärischen Machenschaften der jeweiligen Ära eintauchen, beginnend mit dem Aufstand der Gelben Turban bis zum Zusammenschluss Chinas."Letztes aktuelles Video: Tokyo Game Show 2017 Trailer