In der offenen Spielwelt von Dynasty Warriors 9 können die Spieler jeder Zeit den vorgegebenen Pfad verlassen, um Aufgaben und Gegner zu erledigen. Diese Widersacher erscheinen in Form von Banditen oder Wölfen - als Belohnungen winken Gegenstände und Materialien.Pferde können zur Erkundung der weitläufigen Spielwelt, zur Überbrückung von großen Entfernungen und im Kampf eingesetzt werden. Diese Reittiere besitzen zu Beginn zwar nur eingeschränkte Fähigkeiten, können allerdings durch den regelmäßigen Einsatz verbessert werden. Neue Pferde mit unterschiedlichen Fertigkeiten und Startbedingungen werden in Ställen freigeschaltet und erworben.Der Publisher schreibt weiter: "Eine wichtige Fertigkeit, um sich auf einen bevorstehenden Kampf vorzubereiten, ist das Kochen. Die Spieler besuchen Teehäuser oder verarbeiten in den eigenen Zufluchtsort diverse Ressourcen wie Fleisch und Gemüse zu einer stärkenden Mahlzeit. Die damit verbundenen Boni, die sich auf die gewonnene Erfahrung, Stärke, Verteidigung, Geschwindigkeit und Sprungfähigkeiten auswirken. Zusätzlich verändern Spieler in den Teehäusern und in der Zuflucht die Tageszeit und regenerieren ihre Gesundheit.Das Herstellen von Waffen ist eine weitere Möglichkeit, um einen Kampfvorteil zu erlangen. Die dazu benötigten Schriftrollen mit den Details der notwendigen Materialien, erlangen Spieler nach erfolgreichem Abschluss von Missionen oder durch den Kampf gegen Gegner. Anschließend müssen die Schriftrolle und die dazugehörigen Materialien von einem Schmied verarbeitet werden. Zusätzlich können Edelsteine und besonderes Zubehör eingesetzt werden, um der jeweiligen Waffe besondere Fähigkeiten zu geben."Koei Tecmo Europe wird Dynasty Warriors 9 am 13. Februar 2018 veröffentlichen, und zwar für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern sieben zusätzliche Kostüme wie das Peking-Oper-Kostüm für Zhao Yun sowie sechs weiteren Outfits für Guan Yinping, Diaochan, Sun Shangxiang, Lu Lingqi, Wang Yi und Wang Yuanji.Letztes aktuelles Video: Überblick-Trailer