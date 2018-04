#DW9 Season Pass Details!

Further information including when content will arrive will be provided at a later time!#DynastyWarriors9 #KTfamily pic.twitter.com/zmtdUmiP5x — KOEI TECMO AMERICA (@KoeiTecmoUS) 28. März 2018

Für Dynasty Warriors 9 ist am 30. März ein Update erschienen, das kleinere Korrekturen vornimmt, neue Edelsteine hinzufügt und den Fotomodus einbaut ( zum Change-Log ). An der Performance oder anderen technischen Macken (wie dem Textur-Streaming) werden allerdings keine Verbesserungen oder Optimierungen vorgenommen. Aktuell sind bei Steam nur 16 Prozent von 3.927 Nutzer-Reviews "positiv", was u. a. auf die technische Umsetzung zurückzuführen ist.Darüber hinaus hat Koei Tecmo America einen Kurzüberblick über die geplanten Season-Pass-Inhalte bereitgestellt. Neue Szenarien, Charaktere, Waffen und Individualisierungsoptionen des Verstecks sind geplant.Letztes aktuelles Video: Spielszenen PS4 Pro und Xbox One X