Dynasty Warriors 9: Splitscreen-Koop wird nachgereicht - 4Players.de

Gesellige Fans des Action-Adventures Dynasty Warriors 9 dürften mit dem für heute geplanten Update auf ihre Kosten kommen. Danach soll laut Koei Tecmos Ankündigung in der japanischen Famitsu ( via Gematsu.com ) ein Koop-Modus zur Verfügung stehen. Er wird sich im Splitscreen spielen lassen - und zwar on- oder offline.



Er ist mit Freunden und Fremden spielbar, Cross-Plattform-Unterstützung wird aber nicht geboten. Des Weiteren sei am 1. November eine Koop-Demo geplant. Zudem beabsichtige Koei Tecmo, das für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbare Spiel von November an sechs Monate lang mit weiteren Inhalten zu versorgen.

Letztes aktuelles Video: Spielszenen PS4 Pro und Xbox One X