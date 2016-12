We Happy Few: Dezember-Update führt eine Generalüberholung durch - 4Players.de

Für die Vorabzugang-Version von We Happy Few (Steam, GOG und Xbox One) ist das große Dezember-Update (PC: 2,9 GB) veröffentlicht worden. Es fügt einen zusätzlichen Abschnitt zwischen Intro und dem Spielbeginn hinzu, behebt diverse Bugs und aktualisiert viele Spielmechaniken. Darüber hinaus wird die Performance optimiert, jede Begegnung im Spiel überarbeitet und das Gesprächssystem verbessert. Einen Überblick über die Verbesserungen ermöglicht der folgende Trailer. Die Liste mit allen Veränderungen findet ihr hier Letztes aktuelles Video: A Clockwork Update Game Update