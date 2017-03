We Happy Few: Maidenholm-Update mit neuer Insel und drei verschiedenen Spielstilen - 4Players.de

Für die Early-Access-Version (Steam, GOG) von We Happy Few ist das zweite große Update Maidenholm veröffentlicht worden. Die Xbox One wird später versorgt. Mit dem Update (ca. 3,3 GB) kommt eine neue Insel ins Spiel - und man kann fortan zwischen verschiedenen Spielstilen (Birdwatcher, Downer oder Vigilante) wählen, die den Schwierigkeitsgrad und das Spielgeschehen grundlegend beeinflussen. Auf "Birdwatcher" werden zum Beispiel sämtliche Survival-Mechaniken ausgeschaltet. Permadeath kann trotzdem überall noch zugeschaltet werden. Neue Begegnungen, mehr Speicherplätze und prozedurale Musik kommen ebenfalls hinzu. Weitere Details findet ihr im Change-Log oder im Video.Letztes aktuelles Video: The Maidenholm Update