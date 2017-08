We Happy Few: Termin im April 2018, Umsetzung für PS4, mehr Inhalte, Season-Pass und "Life in Technicolour" - 4Players.de

Compulsion Games hat eine Partnerschaft mit Gearbox Publishing angekündigt. Durch die Zusammenarbeit soll We Happy Few deutlich umfangreicher als bisher geplant ausfallen. Das Spiel wird eine umfangreiche Story-Kampagne, drei spielbare Charaktere und mehr als 250 einzigartige Begegnungen umfassen. Die finale Version soll am 12. April 2018 in digitaler Form und im Einzelhandel (unklar, ob auch in der DACH-Region) erscheinen. Zudem wurde die PS4-Umsetzung bestätigt. We Happy Few wird also für PC (Steam, Windows 10), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - und zwar als Vollpreistitel (59,99 Euro). Darüber hinaus ist ein Season Pass ("drei zusätzliche Spielinhalte") angekündigt worden.Heute ist außerdem das Update "Life in Technicolour" für PC (Early Access; ca. 5,1 GB) und Xbox One (Game Preview) erschienen. Die Entwickler wollen neue Joy-Effekte eingebaut, eine Schnellreise-Funktion implementiert, die Benutzeroberfläche verbessert, die Computerintelligenz überarbeitet und allerlei Verbesserungen vorgenommen haben. Es soll das letzte große Inhaltsupdate für die Early-Access-Version sein ( Change-Log ).Meredith Hershey (Community Coordinator von Gearbox Software) schreibt im PlayStation.Blog : "We Happy Few ist ein First-Person-Action-Adventure, das in Wellington Wells spielt, einer kleinen englischen Stadt in einer alternativen Sechziger-Zeitlinie. Dort flüchten die Bewohner vor ihren traumatischen Erinnerungen aus der Vergangenheit der Stadt, indem sie Joy nehmen, eine buchstäbliche Glückspille. Während ihr die Storylines von drei verschiedenen Bewohnern mit völlig unterschiedlichen Perspektiven erlebt, erforscht ihr Wellington Wells, begegnet faszinierenden Charakteren und enthüllt so manches Geheimnis auf dem Weg. Nutzt den jeweiligen Spielstil der Charaktere – egal, ob ihr Konflikte kämpferisch löst, lieber ungesehen vorbei schleicht oder euch unter die Stadtbevölkerung mischt, um ihr Misstrauen zu vermeiden. Lasst euch einfach nicht ohne Joy erwischen. Nur Downer weigern sich, Joy zu nehmen. Und ihr wollt doch nicht, dass die Leute denken, ihr seid ein Downer, oder?"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer