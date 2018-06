We Happy Few: Ein Blick auf die Story des narrativen Action-Adventures - 4Players.de

Screenshot - We Happy Few (Linux) Screenshot - We Happy Few (Linux) Screenshot - We Happy Few (Linux) Screenshot - We Happy Few (Linux) Screenshot - We Happy Few (Linux)

Compulsion Games und Gearbox Publishing haben anlässlich der E3 2018 einen neuen Trailer zu We Happy Few veröffentlicht (siehe unten), der näher auf die Story des narrativen Action-Adventures eingeht. Der in einem retrofuturistischen England der 1960er Jahre angesiedelte Titel wird am 10. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Dazu heißt es von den Machern: "We Happy Few ist die Geschichte eines beherzten Grüppchens mäßig grausamer Menschen, die einem Leben der fröhlichen Verleugnung in der Stadt Wellington Wells entkommen wollen. In diesem England der 1960er Jahre ist Anpassung der Schlüssel. Du musst kämpfen oder mit den drogenverwirrten Bewohnern verschmelzen, die nicht gut auf jene Menschen zu sprechen sind, die sich ihren nicht so normalen Regeln verweigern.Entdecke die düstere Geschichte der retrofuturistischen Stadt, während du dich durch die verwobenen Erzählstränge von drei insgeheim rebellischen Bürgern spielst. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, wenn er sich Vergangenem stellt, auf Zukünftiges vorbereitet und mit Aktivitäten beschäftigt, die in der künstlich begeisterten Gesellschaft nicht Usus sind."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Story Trailer