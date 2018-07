We Happy Few: Spieler haben die Wahl zwischen zwanzigstündigem Action-Adventure und klassischem Survival-Modus - 4Players.de

Manch einer mag We Happy Few noch als eher kleinen Indie-Überlebenskampf in einer prozedural generierten Welt in Erinnerung haben. In seiner langen Entwicklungszeit seit Anfang 2015 scheint das von Gearbox verlegte Action-Adventure aber ordentlich an Umfang zugelegt zu haben. Producer Sam Abbott vom Entwickler Compulsion Games erklärte in der vergangenen Woche gegenüber gameinformer.com , dass die Spielzeit rund 20 Stunden betrage: "Wir haben uns von einem stark auf Wiederholungen fixierten Ein-Stunden-Spiel zu einer 20-Stunden -Erfahrung bewegt".



Diese Einschätzung kam zustande, als Abbott den Aufbau der Nebenquests in der prozedural generierten Welt erläuterte. Eine Bahn-Station etwa befinde sich immer an einem ähnlichen Ort gegenüber einer Brücke. Die Gefahren und Herausforderungen rundherum sollen allerdings bei jedem Durchgang variieren. Passend dazu veränderten sich auch die Beute, Rezepte und das Crafting.



Das Magazin fragte in dem Zusammenhang auch nach, ob man denn nicht mehr versuche, einfach möglichst lange zu überleben - also wie in einer frühen Version des Survival-Spiels aus dem Jahr 2015: "Was passiert, wenn man stirbt? Startet man erneut - oder steigt man dort ein, wo man aufgehört hat?". Abbotts Antwort dazu:



"Du hast die Wahl. Es gibt eine Permadeath-Option für Mutige, doch meistens spielt man einfach weiter und lädt sich an die Stelle, an der man war. Wir haben unser komplettes Speicher-System umgestellt, so das man mehrere Slots hat; wie in einem durchschnittlichen, normalen Story-basierten Spiel, könnte man so sagen. Es ist vorhanden, wenn du es willst, davon abgesehen ist es jetzt ein ziemlich standardmäßiges Action-Adventure-Spiel."



Man wolle schließlich auch diejenigen Leute bedienen, die an der ursprünglichen Vision des Spiels interessiert waren.

Letztes aktuelles Video: E3 2018 Story Trailer