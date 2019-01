We Happy Few: Update 1.6: Neues Speichersystem und haufenweise Bugfixes; zunächst für PC - 4Players.de

Für die PC-Version von We Happy Few ist ein fast sechs Gigabyte großes Update auf Version 1.6 veröffentlicht worden. Neben diversen Performance-Optimierungen haben die Entwickler ein neues Speichersystem implementiert (mehr Speicherstände) sowie das Speichermenü überarbeitet. Darüber hinaus wurden zahlreiche Bugs behoben (auch Fortschritt-Blocker bei Quests) und die Übersetzungen verbessert. Das Change-Log findet ihr hier . Wann die Konsolen-Versionen mit dem Update 1.6 versorgt werden, ist bisher nicht bekannt."Patch Summary: This patch contains a new save game system, performance optimizations, crash fixes, fixes for progression blockers, fixes for gameplay bugs, and localization fixes."Letztes aktuelles Video: Video-Test