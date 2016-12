Crowfall: Mehr als zehn Millionen Dollar für die Finanzierung des MMOs gesammelt - 4Players.de

ArtCraft Entertainment hat das Minimalziel ihrer laufenden Indiegogo-Eigenkapital Crowdfunding-Kampagne erreicht. Die neue Kampagnenform unterscheidet sich von traditioneller Schwarmfinanzierung, denn die Spieler unterstützen Crowfall nicht nur für bestimmte Belohnungen (wie Spielzugang, Goodies etc.), sie investieren auch in das Studio. 353 Investoren haben bisher 210.100 Dollar aufgebracht. Das Vorhaben läuft noch 37 Tage. Mithilfe der zwei erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen (zuerst Kickstarter, dann Indiegogo), Geld von Investoren und der Unterstützung durch den europäischen Partner Travian Games hat ArtCraft Entertainment nun über 10 Millionen Dollar für die Finanzierung des MMOs gesammelt."Unsere Community treibt unser Momentum an", sagt J. Todd Coleman (Creative Director). "MMO Fans hungern nach Innovation und man sieht es im Crowdfunding: zuerst mit Spielern als Unterstützer und jetzt mit Spielern als Investoren.""Wir sind extrem stolz auf unsere Arbeit mit ACE und die leidenschaftliche Community hinter solch einem sehnsüchtig erwarteten Spiel. Wir können es kaum abwarten, mehr Spieler im Crowfall Universum willkommen zu heißen", sagt Lars Janssen (CEO von Crowfalls europäischen Partner Travian Games)."Crowfall ist ein Online-Rollenspiel, das auf Zusammenarbeit und Wettkampf zwischen Spielern in langfristigen aber endlichen Konflikten, sogenannten Kampagnen, basiert. Es ist das erste MMO, in dem Spieler entscheidend und im großen Umfang gewinnen können. Crowfall wird riesige Kampagnenwelten mit eigenen Siegbedingungen beinhalten, die es Spielern erlauben, Königreiche zu formen und an die Macht zu kommen, indem sie Rollenspiel und Strategien in einem tödlichen Massively Multiplayer Wettkampf um den Thron verknüpfen."Letztes aktuelles Video: Castle Siege Pre-Alpha