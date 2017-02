Crowfall: Video zeigt den Kampf der Templer gegen die Dunkelheit - 4Players.de

ArtCraft Entertainment hat ein neues Video zu seinem Online-Rollenspiel Crowfall veröffentlicht, das die Fähigkeiten der Templer demonstriert, die am kommenden Samstang als nächster Archetyp Einzug ins Spiel erhalten werden. Dazu heißt es: "Die Templer-Armee wurde vom militärischen Arm der Kirche von Arkon gegründet und kämpft, um die Welt vor der bedrohlichen Macht, die als 'der Hunger' bekannt ist, zu schützen. Als Anhänger des Lichts beschützen die Templer Unschuldige mit ihren Zweihändern und einer Mischung aus Heilungs-, Hitpoint-Buffs-, Verteidigungs- sowie Kontermechaniken.Crowfall ist ein MMORPG, das auf Zusammenarbeit und Konflikten der Spieler in entscheidenden und endlichen Kampagnen basiert. Der Titel wird von einem Team entwickelt, dessen Mitbegründer unter anderem für bahnbrechenden MMOs wie Star Wars Galaxies und Shadowbane verantwortlich waren." Das Throne-War-MMO befindet sich derzeit in der Pre-Alpha-Testphase ( Zugangsmöglichkeiten ) und soll 2017 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Templer-Trailer