Crowfall: Die "Ewigen Königreiche" im Überblick-Trailer - 4Players.de

Die Fähigkeit Königreiche zu planen und zu verändern: Platziere Berge, Täler, Flüsse und Wälder; baue Gebäude und Festungen sowie riesige Städte.



Die Macht Gesetze als König und Herrscher selbst zu bestimmen, inklusive einer breiten Auswahl an PvP-Regeln.

Dedicated Server, um die eigenen Ewigen Königreiche zu hosten, inklusive der Möglichkeit Zugangs- und Adminrechte für andere Spieler zu kontrollieren.

Die Möglichkeit andere Spieler einzuladen, um das eigene Königreich zu besuchen oder ein Teil von ihm zu werden.

Um die Ewigen Königreiche zu ihrem vollen Potenzial aufzubauen, müssen Spieler eine Bandbreite an Ressourcen sammeln und einsetzen, wobei die besten Ressourcen nur in den gefährlichen Kampagnenwelten zu finden sind.

ArtCraft Entertainment stellt eines der zentralen Elemente aus Crowfall , die "Ewigen Königreiche", im folgenden Trailer näher vor. J. Todd Coleman (Creative Director) erklärt, wie Spieler ihre Ewigen Königreiche (zusammen) planen, bauen und beherrschen können. Im Vergleich zu den ressourcenreichen Schlachtfeldern der Kampagnenwelten (die sich ständig verändern und zeitlich begrenzt sind) sind die Ewigen Königreiche persistent und laufen auf dedizierten Servern. Momentan wird das Update in der internen Beta getestet. "Ewige Königreiche" bieten den Spielern eine breite Auswahl an kreativen Möglichkeiten, um ihre permanente Präsenz im Crowfall-Multiversum aufzubauen. Weitere Details zu dem Verhältnis Kampagnenwelt und den "Ewigen Königreiche" findet ihr hier Folgende Features planen die Entwickler:Crowfall befindet sich derzeit in der Pre-Alpha-Phase und ist für Early-Access-Unterstützer bereits offen zugänglich. Es wird von einem Team aus MMO-Veteranen (Ultima Online, Star Wars Galaxies und Shadowbane) entwickelt und wird 2017 für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Eternal Kingdoms An Overview