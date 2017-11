ArtCraft Entertainment hat weitreichende Optionen zur Charaktergestaltung für Völker und Klassen zur Live-Testumgebung von Crowfall hinzugefügt - und zwar nach dem Ende des ersten Kampagnenwelt-Testlaufs. "Der Start unseres ersten Kampagnentests war ein wichtiger Meilenstein für Crowfall. Mit wichtigen Features wie Schlossbau, Nebel des Krieges, der Eroberungsmechanik und Belagerungen tragen Kampagnen viel dazu bei, das Versprechen von Crowfall einzulösen", erklärt Gordon Walton, Vorsitzender und Executive Producer von ArtCraft. Das Update, das auf dem Testserver für Teilnehmer an der Pre-Alpha 1, 2 und Alpha 1 verfügbar ist, bringt außerdem eine Reihe weiterer neuer Funktionen und Verbesserungen, darunter ein überarbeitetes System für die Charaktererstellung und das Fertigkeitstraining, visuelle Aufwertungen und verbesserte Monster-KI.Im Gegensatz zu traditionellen MMO-Servern sind die Karten, Regeln, Handlungsverläufe und Siegbedingungen für jede Kampagnenwelt einmalig und mit keinen anderen bereits (oder zukünftig) im Spiel gesehenen Welten vergleichbar. "Spielern steht es sogar frei, diese Welten zu erobern - eine Leistung, die nur der entschlossensten Fraktion oder Gilde gelingen wird. (...) Die Lebensdauer von Kampagnenwelten ist zeitlich begrenzt.""Crowfall spricht eine Reihe verschiedener Spielertypen wie Baumeister, Entdecker und Eroberer an", so Lars Janssen, CEO von Travian Games, dem europäischen Herausgeber von Crowfall. "Die Ewigen Königreiche, die Anfang dieses Jahres eingeführt wurden, gaben Baumeistern einen Ort, an dem sie ihre Meisterwerke anfertigen und von Spielern verwaltete Schlösser, Städte und Märkte errichten können. Die neuen Kampagnenwelten laden jetzt mit ihrer einzigartigen Karte Entdecker zur Erkundung und Kriegsherren zur Eroberung ein.""Nach Liveschaltung der Kampagnen ist das Testen der neuen Systeme für Völker, Klassen und Disziplinen jetzt möglich. Spieler können jetzt eine nie da gewesene Fülle an Möglichkeiten der Charaktergestaltung erleben", erklärt J. Todd Coleman, Creative Director von Crowfall. "Dutzende einzigartiger Kombinationen von Völkern und Klassen und Hunderte von Waffenstilen und -unterklassen ermöglichen Millionen von einmaligen Charakterkombinationen. Dies eröffnet Spielern die Möglichkeit, einen Charakter-Build zu erstellen, der noch nie zuvor versucht wurde."Letztes aktuelles Video: Massive Reveal Teil 2 Graphics Overhaul