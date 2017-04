Battle Chasers: Nightwar: Wird im Spätsommer auf Switch erscheinen; Zeitexklusivität dementiert - 4Players.de

Aktualisierung vom 13. April 2017, 11:06 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. April 2017, 01:21 Uhr:

Die Entwickler von Battle Chasers: Nightwar haben sich bei Kickstarter zu Wort gemeldet und klargestellt, dass die Ankündigung aus der Nintendo-Direct-Ausgabe, dass das Spiel zuerst auf Switch veröffentlicht werden soll, falsch sei. Das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel soll zeitgleich auf allen Plattformen erscheinen. Battle Chasers: Nightwar wird ab Spätsommer/Herbst 2017 für 29,99 Euro erhältlich sein."The Switch announcement was a mistake. We ARE on the Switch, but it WILL NOT BE ON SWITCH FIRST! All platforms will be launching simultaneously. We promise! It was a mistake! (...) like we've said now, it's not a timed exclusive. That announcement was a mistake. It'll be on all platforms at the same time. Now that we have alpha out the door, we're working on platform and digital/physical selection through the website. We do have some stuff to coordinate with our publisher, but we're working on it. Thanks for the support and patience!"Bei der heutigen Direct-Ausgabe hat Nintendo bekanntgegeben, dass Battle Chasers: Nightwar im Spätsommer 2017 auf Switch erscheinen wird. Das klassische, rundenbasierte Taktik-Rollenspiel von Airship Syndicate (Ex-Darksiders-Macher) und THQ Nordic wird zuerst auf der Nintendo-Konsole an den Start gehen. Erst danach sollen PC, PlayStation 4 und Xbox One versorgt werden. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer