Battle Chasers: Nightwar: Das animierte Intro-Video und Alumon der Dämonenjäger - 4Players.de

Airship Syndicate und THQ Nordic haben das Intro von Battle Chasers: Nightwar veröffentlicht. In dem animierten Video von Powerhouse Animation (dem Studio hinter der Netflix-Serie Castlevania) werden die Helden des Abenteuers vorgestellt. Erstmalig ist Alumon der Dämonenjäger (Kickstarter-Zusatzziel) zu sehen."Einst Mitglied eines heiligen Monsterjäger-Ordens, wurde Alumon nach seiner Verbannung aus dem Orden zu einem unabhängigen Kopfgeldjäger. Er leiht seine Waffen jedem, der seinen Preis bezahlt und erledigt alles, von Exorzismen bis zu gezielten Tötungen. Obowhl Alumon über die traditionellen Fähigkeiten der Lichtmagie seines Ordens verfügt, hat er auch seine Studien der dunklen Künste weiter vorangetrieben, als jeder andere. Viele seiner Zauber und Fähigkeiten basieren daher auf dunkler Magie und fügen so oft ihm selbst als auch anderen Schaden zu. Der Umgang mit jenen schwarzen Kräften hat Alumon körperlich verändert, er ist nun leicht an seinem eisgrauen Haar und den schlangenartigen Augen zu erkennen. Aus diesem Grund trägt Alumon oft eine Maske." Battle Chasers: Nightwar wird am 03. Oktober 2017 sowohl digital als auch im stationären Handel für PC ( Steam GOG.com ), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Switch-Umsetzung wird etwas später folgen. im Mai konnten wir einen Blick auf das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel werfen ( zum Bericht ).Letztes aktuelles Video: The Gathering Animated Intro