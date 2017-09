Battle Chasers: Nightwar: Unterwegs im Strongmont Dungeon: Red Monika, Angeln und ein Bosskampf im Video - 4Players.de

Einen tieferen Einblick in das rundenbasierte Taktik-Rollenspiel Battle Chasers: Nightwar von Airship Syndicate (Ex-Darksiders-Macher) und THQ Nordic erlauben die beiden folgenden Spielszenen-Videos.Im ersten Clip sind die drei Helden Red Monika, Alumon und Knolan (jeweils Stufe 21) im "Strongmont Dungeon" im fortgeschrittenen Spielverlauf unterwegs. Red Monika zeigt dabei im Kampf ihre stärkste Burst-Fähigkeit - eine "mit Liebe" versehene Granate. Die Explosion der Granate richtet zwar nicht so viel Schaden an, aber dafür werden alle möglichen Schwächungseffekte (Debuffs) appliziert, zum Beispiel Gift, Blutung, in Flammen stehen und Rüstungsdurchschlag. Am Ende wird noch ein "Fläschchen der Wiederbelebung" aus vier Zutaten hergestellt. Die Zusammenstellung der Räume wird beim Betreten des Dungeons übrigens von einem Zufallsgenerator neu arrangiert. Die Räume selbst haben die Entwickler eigenhändig erstellt.Im zweiten Video ist der Anfang des Bosskampfes gegen Bhargus The Defiler zu sehen. Zunächst bewegt sich das Helden-Trio im Dungeon zu der Beschwörungsstelle, bevor dann die comichafte Zwischensequenz den Kampf einläutet. Bhargus richtet selbst in geschwächter Form viel Flächenschaden an, auf den sich die Gruppe vorbereiten muss. Nach dem Flächenzauber verschwindet der Boss kurz und beschwört Gegnerwellen. Und nach dem Bosskampf, der nicht in voller Länge zu sehen ist, wird noch ein bisschen geangelt, um Zutaten für das Craftingsystem zu bekommen. Die Entwickler schätzen, dass die Spielzeit von Battle Chasers: Nightwar in etwa 40 Stunden betragen könnte, je nach Erkundungsdrang und Geschick in den Kämpfen. Hinweis: Es sind noch nicht alle Dialoge in der Beta-Version, aus der diese Videos stammen, vertont. Battle Chasers: Nightwar wird am 03. Oktober 2017 sowohl digital als auch im stationären Handel für PC ( Steam GOG.com ), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Switch-Umsetzung wird etwas später folgen. Weitere Details zu dem Taktik-Rollenspiel findet ihr auch in unserer Vorschau