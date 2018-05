Battle Chasers: Nightwar: Trailer zur Einstimmung auf den Verkaufsstart der Switch-Umsetzung - 4Players.de

THQ Nordic und Airship Syndicate haben den folgenden Trailer zum anstehenden Verkaufsstart (15. Mai 2018) von Battle Chasers: Nightwar auf Switch herausgegeben. Die Switch-Fassung wird für 39,99 Euro im digitalen eShop und im Handel erhältlich sein. Das Spiel ist bereits am 3. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Die technische Umsetzung der Switch-Fassung bereitete den Entwickler einiges Kopfzerbrechen Mit Battle Chasers: Nightwar präsentieren Joe Madureira und Ryan Stefanelli, die federführend an Darksiders und Darksiders 2 beteiligt waren, das erste Projekt ihres Studios Airship Syndicate. Hinter der generischen Namensfassade verbirgt sich ein Taktik-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen und vielen JRPG-Anleihen in einer comichaften Fantasywelt, die sich auch THQ Nordic nicht entgehen lassen wollte - zum Test Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer