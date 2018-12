ToeJam & Earl: Back in the Groove: 90er-Jahre-HipHop-Duo startet im März 2019 ins vierte Abenteuer - 4Players.de

Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC)

Die HumaNature Studios werden ihr zusammen mit Greg Johnson, dem Co-Creator des Originals, entstehendes HipHop-Abenteuer ToeJam & Earl: Back in the Groove am 1. März 2019 für PC, Mac und Linux ( Steam ) sowie PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Preis soll knapp 20 Dollar betragen. Hier aktuelle Spieleindrücke:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer