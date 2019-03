ToeJam & Earl: Back in the Groove!: 90er-Jahre-HipHop-Duo ist wieder unterwegs - 4Players.de

Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC) Screenshot - ToeJam & Earl: Back in the Groove (PC)

Die HumaNature Studios haben ihr zusammen mit Greg Johnson, dem Co-Creator des Originals, entstandes HipHop-Abenteuer ToeJam & Earl: Back in the Groove! am 1. März 2019 für PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ), Xbox One ( Microsoft Store ) und Nintendo Switch ( eShop ) veröffentlicht. Dazu heißt es von den Machern: "Nachdem sie im Jahr 1991 eine Bruchlandung auf der Erde hingelegt und sich wohl oder übel unter die Erdlinge gemischt hatten, sind ToeJam und Earl wieder zurück. Sie machen eine Vergnügungstour in Lamonts Rapmaster Rocket um ihrer Crew zu zeigen, wo der ganze Irrsinn damals begonnen hat. Einige Zeit und einen Unfall mit dem 'Schwarzes Loch - Finger weg!'-Knopf später und sowohl die Erde als auch die Rakete liegen in Trümmern. Jetzt bleibt den beiden nichts anderes übrig, als die Einzelteile einzusammeln, wieder zu lernen, die Erdlinge zu lieben (und zu hassen) und nach hause zurückzukehren.ToeJam & Earl: Back in the Groove! ist gleichzeitig eine Hommage an die ursprünglichen Sega Mega Drive-Klassiker und ein frisches, modernes Sequel. Überall in den prozedural generierten Leveln voller irrsinniger Geheimnisse sind Teile des Schiffes versteckt. ToeJam und Earl können allerlei Geschenke aufsammeln, die sich entweder als hilfreich erweisen, oder besser niemals hätten ausgepackt werden sollen – was man aber erst merkt, wenn es zu spät ist. Manchmal finden sie Schleuder-Tomaten, die sie ihren Gegnern um die Ohren hauen können, manchmal Ikarus-Flügel, mit denen sie über gefährliche Abgründe hinwegfliegen können. Und manchmal....nein, über die anderen Fälle sollte man lieber schweigen.Wer es satt hat, als 'Weiner' beschimpf zu werden, sollte ein paar XP zusammenkratzen, aufleveln und den Startrang hinter sich lassen. Mit jeder neuen Stufe verbessern sich die Statuswerte der Charaktere (Geschwindigkeit, Gesundheit, Geschenke, Suche, Inventar, Glück) und die Chancen steigen, es heil zurück nach Funkotron zu schaffen. Wem es gelingt, alle neun Charaktere freizuschalten und Power-Hüte für dauerhafte Upgrades zu erspielen, dem winkt endloser Spielspaß.Mehr als 50 Erdlinge haben es darauf angelegt, ToeJam und Earl in die Quere zu kommen. Alte 'Freunde' wie der Verrückte Zahnarzt und der Eiswagen kehren zurück, aber moderne Zeiten bringen auch moderne Typen von Menschen hervor. Internet-Trolle schleudern gemeingefährliche Beleidigungen und der tippende Textingus Idiotus starrt auf sein Handy und zertrampelt alles, was ihm im Weg steht. Nicht alle von ihnen meinen es böse - der Typ im Karottenanzug ist legit.Mit einem Homie im Schlepptau macht sowieso alles mehr Spaß, also auf in den lokalen oder Online-Multiplayer mit bis zu vier Online-Freunden oder neuen Kumpels. Zusammen kann die Rapmaster Rocket repariert werden. Es gibt krasse Mini-Games wie die HyperFunk Zone, einen Side-Scroller-Track voller Geschenke und Geld. Außerdem warten Dance-Offs mit funkigen Beats, inklusive Remixe aus dem Original." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer