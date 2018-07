Death's Gambit: Was sind die tragenden Säulen des Action-Rollenspiels? - 4Players.de

White Rabbit und Adult Switch Games haben in einem aktuellen Trailer die Features ihres Action-Rollenspiels Death's Gambit angepriesen. Hervorgehoben werden u.a. die große Kampagne und die nichtlineare Spielwelt, die im pixeligen Retro-Stil präsentiert wird. Zudem soll es nach dem Durchspielen auch die Möglichkeit geben, ein New Game Plus zu starten.Darüber hinaus warten nicht nur sieben Klassen, sondern es gibt auch keinerlei Einschränkungen bezüglich der Bewaffnung, die sich außerdem in Relation zu den eigenen Fähigkeiten im Umgang aufrüsten lassen. Doch auch abseits der Waffen-Upgrades kann man seinen Charakter in einem verzweigten Talentbaum weiterentwickeln. Hinzu kommt die Option, es im Rahmen von Rematches erneut mit den Bossgegnern aufzunehmen, die nach Angaben beim PlayStation Blog in ihrer heroischen Variante zwar noch schwieriger zu knacken sein werden, dafür den Sieger im Gegenzug aber auch mit neuen Fähigkeiten und Beute belohnen.Death's Gambit erscheint am 14. August für PC und PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Features Trailer