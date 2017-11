Attention PC folks! #TokyoXanaduEX will be coming out on #Steam December 8th alongside the PS4 release! Go, now, to the Steam page!https://t.co/465iuYdR6a — Aksys Games (@aksysgames) 23. November 2017

Tokyo Xanadu eX+, die erweiterte Fassung (neue Szenarien, Modi und Charaktere) des Action-Rollenspiels Tokyo Xanadu , wird am 8. Dezember 2017 für PC via Steam und für PlayStation 4 erscheinen, dies hat Aksys Games bestätigt Zum Spiel selbst schreibt Danny Miscevich von Aksys Games im PlayStation Blog : "Ein katastrophales Erdbeben hat Tokio zerstört und das Leben der Menschen dort für immer verändert. 10 Jahre sind seither vergangen und nur langsam kehrt wieder eine Art Normalität in die Stadt und das Leben ihrer Bewohner ein. Allerdings verbirgt sich hinter dem Schleier dieser neu erbauten Metropole eine andere Welt, die ein finsteres Geheimnis beherbergt. Denn das Erdbeben, das Tokio damals zerstört hatte, wurde durch das Erscheinen einer mysteriösen und gefährlichen Schattenwelt ausgelöst, die auch Eclipse genannt wird. Es muss schnell gehandelt werden, um die Legionen aus Eclipse aufzuhalten und den Frieden zu sichern. (Und da kommt ihr ins Spiel!)Epische Gefahr führt immer zu dramatischen Quests, aber jeder Held, der sein Gewicht in Beute und Erfahrung wert ist, weiß natürlich, dass in keinem Abenteuer eine denkwürdige Gruppe aus skurrilen Charakteren fehlen darf. Tokyo Xanadu garantiert euch, auf eurer Reise durch Moriyama City auf eine Fülle an verschiedensten, exzentrischen Persönlichkeiten zu stoßen. Entwickelt Beziehungen und schmiedet Bündnisse, um die Geheimnisse von Eclipse aufzudecken und die Wahrheit hinter der rätselhaften Schattenwelt zu aufzudecken. Die 'EX+'-Version des Spiels bietet denjenigen von euch, die sich nach mehr sehnen, eine Fülle an zusätzlichen Inhalten: mehr neue Monster, Dungeons, Modi und den neuen spielbaren Charakter White Shroud."Letztes aktuelles Video: Spielszenen aus dem PlayStation-Blog 2