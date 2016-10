HTC Vive: Viveport: AppStore für Virtual-Reality-Inhalte und -Anwendungen gestartet - 4Players.de

Das Team von HTC Vive hat Viveport für Endkunden gestartet - einen AppStore für Virtual-Reality-Inhalte und -Anwendungen, die über den Gaming-Bereich hinausgehen. Viveport soll eine "große Bandbreite" an VR-Erlebnissen, unter anderem in den Bereichen Kunst, kreative Tools, Design, Bildung, Mode, Musik, Sport, Reisen und Video bieten. Hierzu gehören z.B. neue Inhalte von Everest VR, American Horror Story, Lifeliqe, Stonehenge, Music Room, eine Ausgabe von theBlu etc. "Viveport hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst allen einen Zugang zur weltweit größten Vielfalt an immersiven Erlebniswelten zu verschaffen und das VR-Ökosystem zu erweitern, indem es Entwicklern die Möglichkeit bietet, ein schnell wachsendes, weltweites Publikum zu erreichen", heißt es vom Hersteller. Der Start ist in mehr als 30 Ländern erfolgt."Wir sind überzeugt, dass Viveport ein idealer Startpunkt für Kunden ist, die neue, virtuelle Welten erfahren möchten", erklärt Rikard Steiber, Präsident von Viveport. "Fans aus mehr als 30 Ländern weltweit können jetzt mit uns auf diese fantastische Reise gehen und faszinierende VR-Apps von branchenführenden Content-Entwicklern entdecken.""Vive ist im VR-Bereich führend, und wir freuen uns sehr über den Launch von Viveport, mit dem wir VR-Fans auf der ganzen Welt eine neue Ausgabe von theBlu präsentieren", so Neville Spiteri, CEO von Wevr. "Wir können es kaum abwarten zu erleben, wie neue und bereits bestehende Nutzer theBlu, Gnomes and Goblins und weitere spannende Titel entdecken, die demnächst bei Viveport erscheinen.""Das Team von Everest VR freut sich sehr, Nutzern von Viveport ein neues Update zu präsentieren, das sie auf den höchsten Gipfel der Erde entführt. Von dort aus können sie die Erhabenheit des Mount Everest auf bisher unerreichte Weise erleben", erklärte Kjartan Pierre Emilsson, CEO von Sólfar Studios. Und Ondrej Homola, CEO von Lifeliqe: "Mit Viveport macht Lifeliqe Naturwissenschaften erlebbar und schafft echte Aha-Momente für Schüler und andere Interessierte. Jetzt kann jeder zwischen Dinosauriern umhergehen, den menschlichen Körper erkunden und die vielen anderen Erfahrungen in unserem virtuellen Museum genießen.""Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis", fügt Viveport-Präsident Rikard Steiber hinzu. "Wir werden in Kürze eine geheime Nachricht übermitteln, die wahren VR-Fans den Weg zu unbegrenztem Content auf Viveport eröffnet. Wir hoffen, dass unsere Fans uns in den sozialen Netzwerken folgen, die Vive-Software installieren, Viveport.com besuchen und dort Vive Home erkunden - denn im Laufe des kommenden Monats werden wir weitere Hinweise und Schlüssel veröffentlichen, mit denen sich dieser Schatz heben lässt."Letztes aktuelles Video: PAX-West-Video