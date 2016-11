HTC Vive: 100 Euro Rabatt und keine Versandkosten am kommenden Wochenende - 4Players.de

HTC hat ein "Sales-Wochenende" für das hauseigene Virtual-Reality-System und diverse VR-Spiele angekündigt. Vom kommenden Freitag bis Montag erhalten Besucher von Vive.com einen Rabatt von 100 Euro plus kostenlosen Versand (versandkostenfreier Kauf nur über einen begrenzten Zeitraum über vive.com verfügbar) beim Kauf der HTC Vive (Rabatt jeweils nur einmalig einlösbar; "solange der Vorrat reicht"). Zusätzlich werden diverse VR-Titel über das ganze Wochenende auf Steam und innerhalb von Viveport mit Rabatten angeboten. Das Angebotswochenende von Viveport startet kommenden Freitag um 00:00 Uhr deutscher Zeit und läuft bis Montag, den 28. November um 23.59 Uhr.Peter Frolund, Vice President VR (Europe) bei HTC: "Von Freitag bis Montag bieten wir attraktive Rabatte und eine Menge an immersivem VR-Content auf Viveport an. Damit war es noch nie so günstig, einen Einblick in Room-Scale Virtual Reality zu erhalten. Weihnachten 2016 wird ganz im Zeichen der VR stehen und für Tech-Fans bieten unsere Wochenendangebote die perfekte Gelegenheit, sich zu Weihnachten preisgekrönte VR-Technologie nach Hause zu holen.""Zusätzlich erhalten Nutzer von Viveport, HTCs eigenem Vive App Store für sämtliche Gaming-ferne Anwendungen, die innerhalb des Sales-Wochenendes 30 Euro oder mehr ausgeben, eine Gutschrift von 10 Euro. Ebenfalls über Viveport werden von Freitag bis Montag Bundle-Deals sowie Rabatte für Top-Titel angeboten. Nutzer können ihre VR-Bibliothek mit dem Bundle-Deal inklusive Soundstage, Arcade Artist und Lumen Customers um drei Top-Titel für insgesamt 5 Euro erweitern. Als zusätzliches Weihnachtsangebot sind über Viveport folgende 21 Titel preislich um 50 Prozent reduziert: A Chair in a Room: Greenwater, Adventurous Life VR, C O S M Worlds Within World, Cineveo, Cloudlands: VR Minigolf, Cmoar VR Cinema, Emily Wants to Play, Grand Canyon, Heaven Island Life, Konrad the Kitten, La Peri, Oneiric Sculptures - Rodin, Potioneer: The VR Gardening Simulator, Ricerca, Star Chart, Stars, The Night the Carsons Disappeared, Think Space, Toon Ocean, VV player und World of Diving."Letztes aktuelles Video: PAX-West-Video