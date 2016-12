HTC Vive: Gerücht: Zweite Generation des VR-Systems soll kabellos sein und mit 4K-Displays aufwarten; HTC dementiert - 4Players.de

Aktualisierte Meldung vom 29.12.2016, 6:53 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 28.12.2016, 18:55 Uhr:

HTC hat das Gerücht inzwischen dementiert: Laut UploadVR teilte der Hersteller in einer offiziellen Stellungnahme mit: "Es entspricht nicht der Wahrheit, dass wir das Vive 2 auf der CES 2017 starten werden. Wir konzentrieren uns darauf, ein starkes und wachsendes Ökosystem für aktuelle und zukünftige Vive-Besitzer aufzubauen, damit sie die beste Roomscale-VR mit den fesselndsten Inhalten erleben können."HTC soll auf der CES 2017 (1. bis 5. Januar 2017) das VR-Headset Vive 2 ankündigen, dies berichtet Digitimes auf Basis der taiwanischen Nachrichtenagentur Central News Agency (CNA). Die zweite Generation des Virtual-Reality-Systems soll ohne Kabel auskommen. Die notwendigen Daten sollen via "Wireless Transmitter" vom PC übertragen werden. Laut dem Bericht sollen im Headset zwei 4K-Displays mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz (90 Hz beim aktuellen Modell) zum Einsatz kommen. Schon bei den Steam Dev Days deutete Valve Software an, dass neue Lighthouse-Stationen und neue VR-Controller in Entwicklung seien. VR-Nerds mutmaßt, dass die geplanten Verbesserungen so angelegt zu sein scheinen, dass die Kompatibilität der Spiele für beide Headsets (Vive und Vive 2) gegeben sein könnte. HTC hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert.Letztes aktuelles Video: PAX-West-Video