HTC Vive: HTC stellt Zubehör für Controller und stabilere Kopfhalterung mit eingebauten Kopfhörern vor - 4Players.de

Aus den Gerüchten zu einem möglichen 4k-Nachfolger der Vive wurde auf der CES nichts. Stattdessen präsentierte HTC auf der heute startenden Elektronikmesse zwei neue Zubehörteile: Ein "Vive Tracker" genanntes kleines Kästchen lässt sich auf Objekten wie Golf- oder Tennisschlägern befestigen, so dass sie quasi zu einem Controller werden. Das "Tracker"-Kästchen besitzt rundum Sensoren, welche die Laser der Lighthouse-Stationen erfassen. Es soll Entwicklern und Nutzern das Erschaffen individueller Controller erleichtern. Der Spieler muss dabei allerdings ohne Knöpfe auskommen.Beim "Deluxe Audio Strap" handelt es sich um eine steifere Kopfband-Kontruktion, welche gegen die gewöhnlichen flexiblen Gummibänder des Headsets ausgetauscht wird. Zwei Kopfhörer sind fest eingebaut, sie lassen sich an den Schienen ein wenig feinjustieren. Wer seine Vive mit der neuen Kopfhalterung überstülpt, hat also wie bei der Oculus Rift auch gleich Kopfhörer auf den Ohren. Preise gibt es für die Zubehör-Systeme noch nicht, als Release-Termin wird bei beiden das zweite Quartal 2017 genannt. vrnerds.de erläutert:"Das neue Zubehör für die HTC Vive soll den Tragekomfort erhöhen, ein neues und dünneres Kabel besitzen und einfach an die Kopfgröße angepasst werden können. Die Halterung besteht nicht mehr aus wabbligen Bändern, sondern ist jetzt aus Plastik. Dies könnte dazu beitragen, dass die Vive weniger Stark beim Tragen nach vorne zieht. HTC sagt, dass das Unternehmen dieses System zum Start der Vive noch nicht verbaut hätte, weil es damals noch nicht fertig gewesen wäre. HTC wird aber zunächst die Vive nicht prinzipiell mit dem neuen System ausstatten, sonder es soll ein separates Zubehör sein."Auch ein Abo-System für den hauseigenen VR-Anwendungsstore Viveport wurde angekündigt. Es soll im zweiten Quartal 2017 starten und die Nutzer dazu animieren, auch in kleinere Anwendungen hineinzuschnuppern, die sie für einen Kaufpreis vielleicht links liegen gelassen hätten. Geplante Inhalte oder ein Preis wurden noch nicht genannt.