HTC Vive: Hardware-Erweiterung "TPCAST" für kabelloses Spielen erzeugt offenbar keine spürbare Latenz; US-Release im zweiten Quartal - 4Players.de

Im November kündigte die Firma TPCAST’s ihr "VIVE tether-less upgrade kit" an , welches kabelloses Spielen mit HTCs VR-Headset ermöglicht ( zur News mit mehr Details ). Die an die Vive angeschlossene Hardware wird am oberen Kopfband befestigt, während ein damit verkabelter Akku in die Hosentasche gesteckt wird. Der Virtual-Reality-affine Youtube-Kanal Tested hat das Gerät im Rahmen der CES-Messe ein wenig näher unter die Lupe genommen und kam zu einem ziemlich positiven Ergebnis: Die Latenz sei nicht spürbar gewesen, sie liegt laut Hersteller bei gut einer Millisekunde. Der über dem Kopf befindliche Empfänger soll dank einem Gewicht von 86 Gramm ebenfalls kaum auffallen, lediglich die Wärmeentwicklung sei zu spüren (was evtl. durch HTCs neue Kopfbefestigung entschärft werden könnte).Ein kleiner negativer Faktor sei auch das Gewicht des Akku-Packs in der Hosentasche gewesen, welches zwei Stunden durchhalten soll (es ist zudem eine dickere Fünf-Stunden-Variante geplant). Der US-Release ist für das zweite Quartal 2017 angesetzt, in China startet die Auslieferung bereits im ersten Quartal. Zu einem möglichen Europa-Start wurde nichts erwähnt, laut VRNerds.de waren die ersten Vorbestellungen bereits nach 18 Minuten ausverkauft. In Testeds Vorführungsvideo mit einem nicht näher benannten Shooter sieht man schön die nur minimale Verzögerung. Darin werden auch technische Details erläutert, z.B. wie der gebündelte "Signal-Strahl" aus einer hohen Zimmerecke mit nahezu 10 x 5 GHz. gesendet und von den Wänden reflektiert wird. Eine über den Empfänger gehaltene Hand hätte das Signal nicht beeinträchtigt, so das Magazin. Trotzdem sei es wichtig, dass das gebündelte Signal möglichst ungestört zum Spieler gelangt. Für den Anschluss langt momentan übrigens trotzdem ein USB-2.0-Port, TPCAST arbeitet aber auch an einer optimierten 3.0-Version.Letztes aktuelles Video: Vive Tracker und Deluxe Audio Strap