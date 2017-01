HTC Vive: VR for Impact: Hardware-Hersteller fördert das UN-Vorhaben Ziele für nachhaltige Entwicklung mit 10 Mio. Dollar - 4Players.de

Der Hersteller des Virtual-Reality-Headsets HTC Vive unterstützt mit der Aktion VR for Impact die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Insgesamt 10 Mio. Dollar sollen für VR-Projekte bereitgestellt werden, die ein entsprechendes "Bewusstsein stärken, Bildung und Handlungsdenken fördern". Auf der offiziellen Webseite können Entwickler ihre Ideen einreichen. Am 22. April, dem Tag der Erde, soll das erste unterstützte Projekt bekanntgegeben werden.Bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung handelt es sich um ein Vorhaben der UN, Armut zu bekämpfen, die Umwelt zu schützen, Ungleichheit abzuschaffen und mehr. VR-Erlebnisse, die ihren Beitrag dazu leisten, will der Hersteller des Vive unterstützen. Laut der Vorsitzenden und Geschäftsführerin von HTC, Cher Wang, möchte das Unternehmen Projekte fördern, "die Virtual Reality einsetzen und wirklich Aufmerksamkeit und positive Änderungen in der Welt hervorrufen".Letztes aktuelles Video: Vive Tracker und Deluxe Audio Strap