HTC Vive: Rabattaktion zum Geburtstag - 4Players.de

HTC feiert den einjährigen Geburtstag seiner VR-Brille HTC Vive, die in Kooperation mit Valve Software entwickelt wurde. Darauf weisen die VR Nerds hin. So wird das gute Stück am 5. April mit einem Nachlass von 100 Dollar angeboten. Darüber hinaus legt HTC das Spiel Arcade Saga kostenlos bei - zusätzlich zu dem bestehenden Beigaben The Gallery – Episode 1: Call of the Starseed, Zombie Training Simulator, Richie's Plank Experience und Everest VR. AUßerdem erhalten Käufer für einen Monat kostenlosen Zugriff auf das Viveport-Abo. Dabei handelt es sich um einen Abo-Service, bei dem man für einen Preis von sieben Dollar pro Monat Zugriff auf eine Bibliothek von 50 Spielen bekommt. Kleiner Haken an der Sache: Von den 50 Titeln dürfen nur maximal fünf gleichzeitig auf eurem System installiert sein.Preislich liegt man selbst mit dem Rabatt noch über den Anschaffungskosten, die für Oculus Rift inklusive den Touch Controllern anfallen - von PlayStation VR ganz zu schweigen. Alternativ kann man das VR-System auch über ein Serviceangebot gegen eine Gebühr von knapp 100 Euro pro Monat ausleihen. Abseits der Rabattaktion für die Hardware will man sich morgen zur Feier des Tages noch weitere Überraschungen einfallen lassen. Wie diese aussehen, ist allerdings noch nicht bekannt...Letztes aktuelles Video: Vive Tracker und Deluxe Audio Strap