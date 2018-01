HTC Vive: Ankündigung der nächsten Generation des VR-Headsets mit 4K-Display wohl auf der CES 2018

HTC hat für die CES 2018 (Consumer Electronics Show) eine Ankündigung in Aussicht gestellt, und zwar für den 8. Januar 2018. Verbreitet wurde ein eindeutig doppeldeutiger Tweet mit dem Text "New Year's Resolution" (Übersetzung: Vorsatz für das neue Jahr). Allerdings dürfte "Resolution" auch mit höherer oder schärferer Auslösung zu verstehen sein, was das beigefügte Bild veranschaulicht.Schon im November 2017 gab es Gerüchte über eine verbesserte Version bzw. die zweite Generation der Vive-VR-Brille mit 4K-Auflösung. So berichtete Digitimes über ein neues Modell mit zwei Ultra-HD-OLED-Bildschirmen, die eine Auflösung von 3840x2160 Pixel ermöglichen sollen. Die aktuelle Vive-Version erschien im April 2016 und bot 2160x1200 Bildpunkte (bzw. 1080x1200 pro Auge).Letztes aktuelles Video: Vive Tracker und Deluxe Audio Strap